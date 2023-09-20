«Спартак» из Костромы объявил о подписании Глушакова: «Снова красно-белый!»

«Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — приводит слова Глушакова пресс-служба клуба.