«Амкар» объявил о расставании с главным тренером и его помощниками
Главный тренер Иван Черенчиков, старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш покидают футбольный клуб «Амкар Пермь».
Главный тренер Иван Черенчиков, старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш покидают футбольный клуб «Амкар Пермь».
Об этом решении рассказал президент клуба Валерий Чупраков, слова которого приводит URA.RU.
«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи контракты бы продлились. Задачи не выполнены — контракты будут закрыты», — сказал Чупраков.
Со штабом Черенчикова красно-черные провели 31 матч во Второй лиге и Кубке России: одержали 12 побед, 8 раз сыграли вничью, в 11 играх уступили соперникам. В Кубке России «Амкар» Черенчикова дошел до 5-го раунда Пути регионов.
«ФК “Амкар Пермь” благодарит весь штаб за работу: мы желаем каждому успехов в дальнейшей карьере! Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону», — говорится в официальном заявлении.