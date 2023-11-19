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16:20 (мск), источник: Sport24

«Амкар» объявил о расставании с главным тренером и его помощниками

Главный тренер Иван Черенчиков, старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш покидают футбольный клуб «Амкар Пермь».

Амкар
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Источник: Sport24

Об этом решении рассказал президент клуба Валерий Чупраков, слова которого приводит URA.RU.

«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи контракты бы продлились. Задачи не выполнены — контракты будут закрыты», — сказал Чупраков.

Со штабом Черенчикова красно-черные провели 31 матч во Второй лиге и Кубке России: одержали 12 побед, 8 раз сыграли вничью, в 11 играх уступили соперникам. В Кубке России «Амкар» Черенчикова дошел до 5-го раунда Пути регионов.

«ФК “Амкар Пермь” благодарит весь штаб за работу: мы желаем каждому успехов в дальнейшей карьере! Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону», — говорится в официальном заявлении.

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