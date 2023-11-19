«Амкар» объявил о расставании с главным тренером и его помощниками

Об этом решении рассказал президент клуба Валерий Чупраков, слова которого приводит URA.RU.

«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи контракты бы продлились. Задачи не выполнены — контракты будут закрыты», — сказал Чупраков.

Со штабом Черенчикова красно-черные провели 31 матч во Второй лиге и Кубке России: одержали 12 побед, 8 раз сыграли вничью, в 11 играх уступили соперникам. В Кубке России «Амкар» Черенчикова дошел до 5-го раунда Пути регионов.