Широков высказался о критике со стороны Губерниева

«Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной. Не было ли желания ответить ему? А зачем? Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна. В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.