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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Широков высказался о критике со стороны Губерниева

Генеральный директор подмосковного клуба Второй лиги «Леон Сатурн» Роман Широков высказался о критике со стороны комментатора и футбольного обозревателя Дмитрия Губерниева.

Леон Сатурн
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Источник: РИА "Новости"

«Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной. Не было ли желания ответить ему? А зачем? Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна. В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Широков занимает должность генерального директора «Леон Сатурна» с марта 2023 года, а его соглашение с подмосковной командой рассчитано до 31 декабря 2027 года.

Ранее Губерниев назвал Широкова «нерукопожатным персонажем», а также раскритиковал «Леон Сатурн» за назначение Широкова генеральным директором клуба.

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