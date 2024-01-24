«Торпедо» закрыло вторую команду в год столетия из-за неудовлетворительных результатов

«В связи с тем, что в прошедшем сезоне “Торпедо-2” по спортивному принципу заняло последнее, 18-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. Руководством ФК “Торпедо Москва” было принято решение о том, что команда “Торпедо-2” пропустит сезона-2024/2025.