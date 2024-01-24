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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» закрыло вторую команду в год столетия из-за неудовлетворительных результатов

Московское «Торпедо» закрыло вторую команду в год столетия из-за неудовлетворительных результатов в ЛЕОН-Второй лиге.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что в прошедшем сезоне “Торпедо-2” по спортивному принципу заняло последнее, 18-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. Руководством ФК “Торпедо Москва” было принято решение о том, что команда “Торпедо-2” пропустит сезона-2024/2025.

Освободившиеся ресурсы клуб направит на дополнительное развитие Академии «Торпедо», — сообщает пресс-служба клуба.

«Торпедо-2» после 17 сыгранных матчей занял последнее, 18-е место и имеет в своём активе 11 очков. Также в группе 1.А последнее место занял «Легион Динамо» с семью очками, в 1.Б «Динамо» Ставрополь с девятью очками и в группе 3 домодедовский «Пересвет» с семью очками.

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