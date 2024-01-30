Дмитрий Сычев стал президентом омского «Иртыша»

ОМСК, 30 января. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев стал президентом омского футбольного клуба «Иртыш», который участвует в Леон — Второй лиге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации.

«Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол, — сказал Сычев журналистам. — Тот путь, который я прошел на футбольных полях Омска, — это яркий пример, что система раньше работала и давала хорошие традиции. Поэтому наша совместная задача — вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс. К сожалению, сейчас “Иртыш” находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край».

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области Иван Колесник рассказал ТАСС, что правительство региона ставит перед руководством клуба задачу вернуться в «золотой» дивизион Второй лиги по итогам текущего сезона. «Вообще задача № 1 — быть лучшими. Это возвращение в “золото” и, как перспектива, выход в ФНЛ (Первую лигу — прим. ТАСС)», — уточнил министр.

Сычев отметил, что в команде будут делать акцент на омских воспитанниках, для этого в регионе необходимо и дальше развивать футбольную инфраструктуру. «Нам нужны современные методики, современная молодежь. Лучшие воспитанники будут пополнять состав “Иртыша”, — отметил он. — Для этого нужно выстроить вертикаль детско-юношеского футбола, возобновить первенство города, чтобы ребята совершенствовались и представляли регион на всероссийских соревнованиях».

По словам Колесника, омская спортивная школа «Динамо» и спортивная школа «Иртыш» уже получили статус детских футбольных центров, который присваивает Российский футбольный союз (РФС). Это даст возможность обновить материальную базу этих школ. «Уже проведены переговоры с РФС и получено согласие, что в Омске пройдет несколько выездных сессий для омских тренеров», — рассказал министр. Он добавил, что омские власти планируют создать несколько футбольных полей с искусственным покрытием в муниципальных районах региона, чтобы охватить этим видом спорта и детей из сельских поселений.