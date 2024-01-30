«Газ общий, а мечты сбываются только у вас». Гендир «Иркутска» раскритиковал «Газпром» | Источник: Чемпионат.com

Также он жёстко раскритиковал «Газпром», который инвестирует в зарубежный футбол, но не сотрудничает с клубами из низших российских дивизионов. При этом Городничев отметил, что «Газпром» добывает природный газ на территории России, поэтому отсутствие инвестиций в отечественный футбол считает не совсем честным.

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмёт полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что “Газпром” кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе “Бешикташа”. Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб Второй лиги. Ну это же круто будет?