Ялтинский «Рубин» получил аттестацию для участия во Второй лиге

«Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ. Аттестация клуба — это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку. уверен, впереди нас всех ждут большие победы», — приводит слова Шапошникова ТАСС.