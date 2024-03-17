Круговой: «Я мог бы играть за “Реал”, но и за “Зенит-2” тоже кто-то должен»

«Я бы мог играть за “Реал”. Но и за “Зенит-2” тоже должен кто-то играть», — сказано в видео, которое 25-летний футболист опубликовал в соцсетях.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом. После анонса сделки «Зенит» объявил о переводе защитника во вторую команду.