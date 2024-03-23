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18:25 (мск), источник: ТАСС

Автобус с футболистами «Севастополя» попал в ДТП

Пострадавших в результате происшествия нет.

Севастополь
Источник: https://sevastopol.su/

ТАСС, 23 марта. Автобус футбольного клуба «Севастополь», в котором находились игроки и персонал команды, попал в ДТП в районе села Кошкельды в Чеченской Республике, никто из находившихся в автобусе не получил серьезных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба «Севастополя».

23 марта «Севастополь» должен был провести первый матч нового сезона розыгрыша Леон — Второй лиги. В матче первого тура группы 1 команда должна была на выезде сыграть с «Победой» из Хасавюрта. Матчи лиги были отменены в связи с терактом в подмосковном Красногорске.

«Клубный автобус “Севастополя” попал в ДТП в районе населенного пункта Кошкельды. В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло, и в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы. В настоящее время команда ждет другой автобус, который следует из Каспийска, ожидается, что через час-полтора “Севастополь” продолжит путь в сторону дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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