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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной России возглавил «Текстильщик»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко назначен на должность главного тренера ивановского «Текстильщика», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 47-летним специалистом не сообщается. Последним местом работы Кириченко был «Сочи», где он входил в тренерский штаб. Тренер покинул клуб в апреле 2023 года.

Также Кириченко работал в «Ростове», где был исполняющим обязанности главного тренера, казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», с 2018 по 2019 год возглавлял «Уфу». В качестве игрока выступал за ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Москву», подмосковный «Сатурн» и «Ростов». За сборную России Кириченко провел 12 матчей, забив четыре мяча, один из которых является самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

«Текстильщик» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Серебро» Второй лиги.

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