Экс-футболист сборной России возглавил «Текстильщик»

Срок соглашения с 47-летним специалистом не сообщается. Последним местом работы Кириченко был «Сочи», где он входил в тренерский штаб. Тренер покинул клуб в апреле 2023 года.

Также Кириченко работал в «Ростове», где был исполняющим обязанности главного тренера, казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», с 2018 по 2019 год возглавлял «Уфу». В качестве игрока выступал за ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Москву», подмосковный «Сатурн» и «Ростов». За сборную России Кириченко провел 12 матчей, забив четыре мяча, один из которых является самым быстрым в истории чемпионатов Европы.