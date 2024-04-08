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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: футболистов «Кванта» отстранили за ставки в букмекерских конторах

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пять игроков футбольного клуба «Квант» Калужской области отстранены из-за ставок в букмекерских конторах, один из футболистов за несколько лет поставил семь миллионов рублей, рассказал РИА Новости информированный источник.

Источник: БЕЛТА

В марте РФС сообщил об отстранении от любой деятельности, связанной с футболом, пятерых игроков «Кванта» из Обнинска, выступающего во второй лиге, а также арбитра — на сроки до 10 лет.

«Причиной для отстранения стали многочисленные ставки. Один из игроков Магомед Исаев за несколько последних лет поставил более семи миллионов рублей, в том числе через родственников», — сказал собеседник.

Его одноклубник Армен Авагян сделал более 10 ставок на поражения своей команды, большинство оказались выигрышными, уточнил источник.

Кроме того, по его словам, отстраненный арбитр из Московской области Вячеслав Булай за несколько лет сделал ставки на сумму свыше 5 миллионов рублей.

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