Источник: футболистов «Кванта» отстранили за ставки в букмекерских конторах

В марте РФС сообщил об отстранении от любой деятельности, связанной с футболом, пятерых игроков «Кванта» из Обнинска, выступающего во второй лиге, а также арбитра — на сроки до 10 лет.

«Причиной для отстранения стали многочисленные ставки. Один из игроков Магомед Исаев за несколько последних лет поставил более семи миллионов рублей, в том числе через родственников», — сказал собеседник.

Его одноклубник Армен Авагян сделал более 10 ставок на поражения своей команды, большинство оказались выигрышными, уточнил источник.