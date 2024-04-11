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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тернавский будет назначен главным тренером «Твери»

Руководство Тверской области решило назначить Владислава Тернавского главным тренером «Твери», сообщает Legalbet.

Источник: БЕЛТА

Ранее Тернавский работал в клубе ассистентом главного тренера, а также временно исполнял обязанности главного.

10 апреля «Тверь» объявила об уходе Максима Мишаткина с поста главного тренера и назначении Тернавского исполняющим обязанности.

«Тверь» играет в Дивизионе-2 Группы Б LEON-Второй лиги.

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