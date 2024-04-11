Тернавский будет назначен главным тренером «Твери»
Руководство Тверской области решило назначить Владислава Тернавского главным тренером «Твери», сообщает Legalbet.
Руководство Тверской области решило назначить Владислава Тернавского главным тренером «Твери», сообщает Legalbet.
Ранее Тернавский работал в клубе ассистентом главного тренера, а также временно исполнял обязанности главного.
10 апреля «Тверь» объявила об уходе Максима Мишаткина с поста главного тренера и назначении Тернавского исполняющим обязанности.
«Тверь» играет в Дивизионе-2 Группы Б LEON-Второй лиги.