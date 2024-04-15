Матч ФНЛ с участием «Спартака-2» начнется с минуты молчания в память о Жиляеве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Матч Леон — Второй лиги в дивизионе Б между «Спартаком-2» и «Леон-Сатурном» в Москве начнется с минуты молчания в память о бывшем начальнике команды красно-белых Валерии Жиляеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

О смерти Жиляева стало известно в понедельник, ему было 83 года.

«Матч второго тура Леон — Второй лиги Б между клубами “Спартак-2” и “Леон-Сатурн” начнется с минуты молчания в память о Валерии Жиляеве», — сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Игра состоится на стадионе академии «Спартака» имени Федора Черенкова.