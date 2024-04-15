Матч ФНЛ с участием «Спартака-2» начнется с минуты молчания в память о Жиляеве
О смерти Жиляева стало известно в понедельник, ему было 83 года.
О смерти Жиляева стало известно в понедельник, ему было 83 года.
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Матч Леон — Второй лиги в дивизионе Б между «Спартаком-2» и «Леон-Сатурном» в Москве начнется с минуты молчания в память о бывшем начальнике команды красно-белых Валерии Жиляеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
О смерти Жиляева стало известно в понедельник, ему было 83 года.
«Матч второго тура Леон — Второй лиги Б между клубами “Спартак-2” и “Леон-Сатурн” начнется с минуты молчания в память о Валерии Жиляеве», — сообщили в пресс-службе ФНЛ.
Игра состоится на стадионе академии «Спартака» имени Федора Черенкова.
Жиляев работал начальником команды хоккейного «Спартака» (1979−1984) и футбольной «Красной Пресни» (1985−1987). Он был администратором в футбольном клубе «Спартак» (1989−1996), а затем начальником команды (1996−2012), сменив на этой должности Николая Старостина. Жиляев является заслуженным работником физической культуры, он был награжден орденом за «За заслуги перед Отечеством» II степени.