Бывший чешский защитник Выходил рассказал, чем чехи отличаются от русских

«Если говорить о людях, они везде одинаковые по большей части. Есть люди, с которыми проще общаться, а с кем-то — нет. Плюс зависит от того, насколько большой город. Например, в Праге у людей совсем другой менталитет по сравнению с деревенскими жителями. Помню, как знакомый поехал в Чехию отдыхать, вернулся и говорит, что там русских не любят. Я отвечаю: “Если будешь искать проблемы — найдёшь везде, а если спокойно себя ведёшь — никто трогать не станет”. То же самое будет, если кто-то из Чехии поедет в Россию отдыхать», — приводит слова Выходила «Матч ТВ».