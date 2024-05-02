Липецкий «Металлург» сообщил о расторжении контрактов с тренерским штабом

«Клуб благодарит за работу Сергея Машнина и его помощников и желает им дальнейших успехов. Решение по новому главному тренеру будет принято на следующей неделе, а к ближайшей игре в гостях у “Краснодара-2” команду будет готовить 45-летний Дмитрий Бугаков», — написано в заявлении клуба.

«Мы ценим вклад Сергея Ивановича и его тренерского штаба в развитие липецкого футбола. Они хорошие специалисты. Но сейчас наша команда идёт в хвосте турнирной таблицы и нужно что-то менять. Нужна встряска, поэтому мы пошли на такой шаг», — сказал спортивный директор «Металлурга» Андрей Овчинников.