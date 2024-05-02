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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Липецкий «Металлург» сообщил о расторжении контрактов с тренерским штабом

Липецкий «Металлург» принял решение о расставании с тренерским штабом во главе с Сергеем Машниным. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Источник: БЕЛТА

«Клуб благодарит за работу Сергея Машнина и его помощников и желает им дальнейших успехов. Решение по новому главному тренеру будет принято на следующей неделе, а к ближайшей игре в гостях у “Краснодара-2” команду будет готовить 45-летний Дмитрий Бугаков», — написано в заявлении клуба.

«Мы ценим вклад Сергея Ивановича и его тренерского штаба в развитие липецкого футбола. Они хорошие специалисты. Но сейчас наша команда идёт в хвосте турнирной таблицы и нужно что-то менять. Нужна встряска, поэтому мы пошли на такой шаг», — сказал спортивный директор «Металлурга» Андрей Овчинников.

«Металлург» занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги. Команда набрала 10 очков за 11 матчей.

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