Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito
Казанский футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу через сервис объявлений Avito, следует из карточки товара на сайте.
Казанский футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу через сервис объявлений Avito, следует из карточки товара на сайте.
В объявлении уточняется, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагается за 5,3 миллиона рублей.
«Полностью укoмплeктoванный сoстaв игрoкoв, тpeнеpcкий, aдминиcтративный, медицинский и медиа штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников. Экипировка и инвентарь в подарок», — говорится в описании.
В пресс-службе «Сокола» прокомментировали появление объявления «Чемпионату». «Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», — отметил представитель клуба.
В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.