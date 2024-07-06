Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito

Казанский футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу через сервис объявлений Avito, следует из карточки товара на сайте.

Источник: БЕЛТА

В объявлении уточняется, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагается за 5,3 миллиона рублей.

«Полностью укoмплeктoванный сoстaв игрoкoв, тpeнеpcкий, aдминиcтративный, медицинский и медиа штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников. Экипировка и инвентарь в подарок», — говорится в описании.

В пресс-службе «Сокола» прокомментировали появление объявления «Чемпионату». «Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», — отметил представитель клуба.

В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.

Читайте также от «Lenta.ru»
«Я видела страх в глазах Серены» 20 лет назад юная Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Почему это событие вошло в историю?
Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой
Джокович заявил о планах выучить русский язык
Плющенко рассказал о максимальном гонораре за шоу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь