Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito

В объявлении уточняется, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагается за 5,3 миллиона рублей.

«Полностью укoмплeктoванный сoстaв игрoкoв, тpeнеpcкий, aдминиcтративный, медицинский и медиа штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников. Экипировка и инвентарь в подарок», — говорится в описании.

В пресс-службе «Сокола» прокомментировали появление объявления «Чемпионату». «Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», — отметил представитель клуба.