Скандальный воспитанник «Кайрата» дебютировал в российском клубе
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров провел первый официальный матч за свой новый клуб — «Волгарь», сообщают Vesti.kz.
Кайрат
Волгарь
Ленинградец
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров провел первый официальный матч за свой новый клуб — «Волгарь», сообщают Vesti.kz.
26-летний казахстанец вышел в стартовом составе «Волгаря» на матч с «Ленинградцем». Команда Бахтиярова уступила со счетом 1:2, полузащитник провел на поле все 90 минут.
В России Бахтияров играл за «Сочи», в составе которого провел, в том числе, три матча в премьер-лиге, «Долгопрудный» и «Челябинск».
За молодежную и юношеские сборные Казахстана сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола.
Напомним, в свое время Бахтияров самовольно покинул «Кайрат». В клубе сообщали, что игрок поддался на уговоры своего агента, подробности скандала приведены здесь.