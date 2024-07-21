Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
Чайка
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сочи
Балтика
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Уфа
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Спартак
Футбол. Первая лига
12:30
Тюмень
Алания
Все события
19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Скандальный воспитанник «Кайрата» дебютировал в российском клубе

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров провел первый официальный матч за свой новый клуб — «Волгарь», сообщают Vesti.kz.

Кайрат
Волгарь
Ленинградец
Источник: ФК "Волгарь"

26-летний казахстанец вышел в стартовом составе «Волгаря» на матч с «Ленинградцем». Команда Бахтиярова уступила со счетом 1:2, полузащитник провел на поле все 90 минут.

В России Бахтияров играл за «Сочи», в составе которого провел, в том числе, три матча в премьер-лиге, «Долгопрудный» и «Челябинск».

За молодежную и юношеские сборные Казахстана сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола.

Напомним, в свое время Бахтияров самовольно покинул «Кайрат». В клубе сообщали, что игрок поддался на уговоры своего агента, подробности скандала приведены здесь.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь