Скандальный воспитанник «Кайрата» дебютировал в российском клубе

26-летний казахстанец вышел в стартовом составе «Волгаря» на матч с «Ленинградцем». Команда Бахтиярова уступила со счетом 1:2, полузащитник провел на поле все 90 минут.

В России Бахтияров играл за «Сочи», в составе которого провел, в том числе, три матча в премьер-лиге, «Долгопрудный» и «Челябинск».

За молодежную и юношеские сборные Казахстана сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола.