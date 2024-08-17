Футбольный клуб «Сибирь» заключил контракт с новым главным тренером

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером. С 19 августа эту должность займет 44-летний Виктор Тренев, сообщила пресс-служба команды.
«Виктор Тренев — новый главный тренер “Сибири”. К своим обязанностям новый наставник приступит в понедельник, 19 августа. Приветствуем Виктора Владимировича в ФК “Сибирь”, желаем удачи на новом посту и достижения всех поставленных целей вместе с нашей командой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее специалист входил в тренерский штаб «Тюмени», до этого работал в песчанокопской «Чайке». Также был главным тренером красноярского «Енисея».
На прошлой неделе клуб сообщил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Алексеем Медведевым. Причиной был назван «неудачный старт в новом сезоне». Ранее «Сибирь» проиграла выездной матч чемпионата в группе «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги. Футболисты из Новосибирска уступили в Костроме «Спартаку» со счетом 0:2. После этого матча «Сибирь» опустилась на последнее, 10-е место в турнирной таблице.