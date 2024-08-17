Футбольный клуб «Сибирь» заключил контракт с новым главным тренером

На прошлой неделе клуб сообщил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Алексеем Медведевым. Причиной был назван «неудачный старт в новом сезоне». Ранее «Сибирь» проиграла выездной матч чемпионата в группе «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги. Футболисты из Новосибирска уступили в Костроме «Спартаку» со счетом 0:2. После этого матча «Сибирь» опустилась на последнее, 10-е место в турнирной таблице.