«Спартак-2» и петербургское «Динамо» устроили потасовку в матче Второй лиги

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 66-й минуте полузащитник «Спартака» Иван Старков в борьбе за мяч толкнул в спину полузащитника гостей Николая Шикова. За партнера вступился Михаил Черномырдин, толкнувший игрока «красно-белых», после чего к потасовке присоединились другие футболисты команд. В результате арбитр показал Шикову, Старкову и Черномырдину по желтой карточке. Игра была возобновлена спустя четыре минуты.