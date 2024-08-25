«Спартак-2» и петербургское «Динамо» устроили потасовку в матче Второй лиги

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футболисты второй команды московского «Спартака» и санкт-петербургского «Динамо» устроили потасовку во втором тайме матча 20-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 66-й минуте полузащитник «Спартака» Иван Старков в борьбе за мяч толкнул в спину полузащитника гостей Николая Шикова. За партнера вступился Михаил Черномырдин, толкнувший игрока «красно-белых», после чего к потасовке присоединились другие футболисты команд. В результате арбитр показал Шикову, Старкову и Черномырдину по желтой карточке. Игра была возобновлена спустя четыре минуты.
«Спартак-2» (40 очков) занимает второе место из 16 в турнирной таблице группы 2 дивизиона Б Второй лиги. Петербургское «Динамо» расположилась на 11-й строчке (24).