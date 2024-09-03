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Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

«Кубань» объявила об уходе с поста главного тренера Роберта Евдокимова. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Источник: РИА "Новости"

Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, на тот момент задачей команды было сохранение прописки в Мелбет — Первой лиге. По итогам сезона-2023/2024 команда покинула Первую лигу и в условиях трансферного бана специалист начал новый сезон 2024/2025 во Второй лиге А. В 7 сыгранных поединках команда одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и еще 3 раза потерпела поражения.

Также с Евдокимовым клуб покидают старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.