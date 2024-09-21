Вадим Евсеев возглавил клуб из Второй лиги

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба из Ленинградской области, выступающего во Второй лиге.



Контракт с 48-летним бывшим футболистом сборной России заключен до конца сезона 2024/25 с возможностью продления.



«Ленинградец» сейчас занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 14 очков в 10 матчах.



Последним место работы Евсеева была «Кубань», которую он покинул в апреле.



Евсеев ранее также тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик», а также «Факел» в РПЛ. В сезоне 2021/22 он выводил «Шинник» в Первую лигу.