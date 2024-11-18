«В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершенно нападение с применением холодного оружия… Какой-то кошмар. В данный момент его жизни ничего не угрожает… Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет. Дело в Астрахани происходит», — написал Казанский в своем Telegram-канале.