Евсеев: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Заключение врачей — ожог, будем лечиться»

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей — ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком — поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» — сказал Евсеев «СЭ».