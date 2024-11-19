Евсеев — о вооруженном нападении: Этих придурков мы сами скрутили — потом приехала полиция

«Лечимся. А сколько еще лечиться — нужно у докторов спрашивать. Что они говорят? Говорят, что надо лечить.



Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем — покажет время. Пока непонятно. Вижу ли сейчас? Проблемы [с глазами] есть, но все вижу.



Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.