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Евсеев — о вооруженном нападении: Этих придурков мы сами скрутили — потом приехала полиция

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своем состоянии после вооруженного нападения в Астрахани.

Источник: Sport24

17 ноября на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко напали двое злоумышленников: главному тренеру брызнули в глаза перцовым баллончиком, а помощнику порезали ножом лицо.

«Лечимся. А сколько еще лечиться — нужно у докторов спрашивать. Что они говорят? Говорят, что надо лечить.

Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем — покажет время. Пока непонятно. Вижу ли сейчас? Проблемы [с глазами] есть, но все вижу.

Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Ленинградец