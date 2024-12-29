Футбольный клуб «Сахалин» прекращает существование

Руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба.
«Сахалин» выступает в дивизионе Б второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом команды в истории является 16-е место в ФНЛ в сезоне-2014/15.
По информации «СЭ», футбольный клуб «Сахалин» прекращает свое существование.
Руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба.
«Сахалин» выступает в дивизионе Б второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом команды в истории является 16-е место в ФНЛ в сезоне-2014/15.