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Футбольный клуб «Сахалин» прекращает существование

По информации «СЭ», футбольный клуб «Сахалин» прекращает свое существование.

Источник: ФК «Сахалин»

Руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба.

«Сахалин» выступает в дивизионе Б второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом команды в истории является 16-е место в ФНЛ в сезоне-2014/15.

Сахалин