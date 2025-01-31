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Градиленко: сказал следаку: «Поменяйте мне фамилию, купите домик в Испании — расскажу всё»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал о вызовах в следственный комитет свидетелем по делу о договорном матче второго дивизиона «Чайка» — «Черноморец» (3:1), который состоялся в 2019 году.

Источник: Чемпионат.com

«Это было неприятно. Очень. Вспоминаю первый раз. Звоню товарищу: “Иду туда-то, можешь подстраховать, просто поддержать?” И он пошёл со мной — спасибо, Игорь! Я не понимал просто, чего ожидать. Трясло прилично, хотя не виноват.

Каждый раз спрашивали одно и то же: “А как это делается? А как такое можно организовать?” Потом мне объяснили: твои показания записываются, раз ошибочку допустишь — зацепятся. Очень неприятный период был.

А раз приехал — попал на обеденный перерыв. Выходим со следаком, а он: “Давай без протокола. Расскажи по чесноку, что там было?” Сказал ему: “Поменяйте мне фамилию, купите домик в Испании, дайте билет в один конец и какую-то сумму на жизнь — расскажу всё”. Ничего не дали, ха-ха», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Чайка
Черноморец