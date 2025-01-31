Градиленко: сказал следаку: «Поменяйте мне фамилию, купите домик в Испании — расскажу всё»

«Это было неприятно. Очень. Вспоминаю первый раз. Звоню товарищу: “Иду туда-то, можешь подстраховать, просто поддержать?” И он пошёл со мной — спасибо, Игорь! Я не понимал просто, чего ожидать. Трясло прилично, хотя не виноват.



Каждый раз спрашивали одно и то же: “А как это делается? А как такое можно организовать?” Потом мне объяснили: твои показания записываются, раз ошибочку допустишь — зацепятся. Очень неприятный период был.



А раз приехал — попал на обеденный перерыв. Выходим со следаком, а он: “Давай без протокола. Расскажи по чесноку, что там было?” Сказал ему: “Поменяйте мне фамилию, купите домик в Испании, дайте билет в один конец и какую-то сумму на жизнь — расскажу всё”. Ничего не дали, ха-ха», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.