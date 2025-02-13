Крымский рост: как футбольные клубы из новых регионов готовятся к сезону

— Я очень доволен тем, как «Заря» показала себя в прошлом сезоне, потому что клуб всего лишь год существует, — сказал Араик Асатрян. — Мы начинали с чистого листа, так что занять третье место в чемпионате, а потом еще и выиграть в конце года Кубок «Содружество» — это дорогого стоило. Ведь под конец сезона команды были уже другие. Например, «Фрегат» начинал в 2024 году не очень в плане состава и уровня футболистов, но на Кубок уже заявил несколько игроков-профессионалов с действующими контрактами и подготовился очень хорошо. Донецкий «Шахтер» и луганское «Динамо» также качественно усилились под Кубок, ставя там уже серьезные задачи. И играть с ними стало гораздо сложнее. Чемпионат в этом смысле по уровню был чуть ниже, поскольку все команды начинали с чистого листа. Кроме «Черноморца», существовавшего как клуб раньше. У него уже была сыгранная команда, за счет чего она и стала чемпионом. Будь первенство подлиннее — не в два круга, а в четыре, то, может быть, мы бы «Черноморцу» составили конкуренцию. Но тогда команды только набирали скорость и уверенность в своих матчах.