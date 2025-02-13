Крымский рост: как футбольные клубы из новых регионов готовятся к сезону

В конце февраля в Крыму стартует первый розыгрыш Зимнего Кубка «Содружество». Участие в нем примут «Рубин Ялта», ФК ЧФ «Черноморец» (Севастополь), «Динамо» (Луганск), «Заря Луганск», «Фрегат» (Херсонская область), «Шахтер» (Донецк), «Севастополь-2» и сборная Запорожской области. Подробнее о предстоящем соревновании и подготовке клубов из новых регионов к предстоящему сезону — в материале «Известий».
Подготовительный этап
Турнир имеет статус открытого и проводится с целью подготовки команд с новых территорий и Крыма к сезону 2025 года. Самым статусным участником является «Рубин Ялта», который готовится к третьему в своей истории сезону во второй лиге чемпионата России.
C лета 2023 года он и ФК «Севастополь» выступают в первой группе дивизиона Б второй лиги. За это время ялтинская команда дважды становилась серебряным призером турнира. Проходящий сбор в Крымске севастопольский клуб в Зимнем Кубке «Содружество» участие не примет, но там сыграет его молодежная команда «Севастополь-2».
Кроме того, на турнире сыграют участники Объединенного чемпионата «Содружество» — первенства для команд Республики Крым, Севастополя, Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области. Первый розыгрыш подобного соревнования прошел с 30 марта по 18 октября 2024 года.
Победил в нем футбольный клуб Черноморского флота «Черноморец» (Севастополь). Теперь он примет участие в Зимнем Кубке. Там же сыграют призеры прошлогоднего чемпионата из Луганска — «Динамо» и «Заря». Кроме того, из Объединенного чемпионата в Зимнем Кубке выступят донецкий «Шахтер» и команда «Фрегат» из Херсонской области. Также участие в турнире примет новая команда — сборная Запорожской области, составленная из воспитанников региона и усиленная несколькими игроками из Крыма.
— В январе прошлого года наш клуб подписал соглашение о сотрудничестве с Лигой «Содружество» (организация, проводящая Объединенный чемпионат «Содружество». — Ред.), направленное на развитие футбола на наших исторических территориях, — рассказал «Известиям» президент ФК «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников. — В рамках соглашения мы провели ряд товарищеских матчей с командами, представляющими новые регионы, и очень рады, что уже в этом году пройдет первый предсезонный турнир, который поможет всем командам-участницам подготовиться к стартам своих соревнований. Являясь двукратным серебряным призером Второй лиги и пройдя непростой путь интеграции в российский футбол, мы готовы делиться опытом с командами наших исторических территорий.
Ялтинский клуб выделяется на общем фоне участников, так как уже имеет успешный опыт выступления в дивизионе Б второй лиги чемпионата России (ФНЛ-2). Но, по мнению его руководителя, предстоящие соперники по Зимнему Кубку представляют собой серьезную силу.
— Считаем, что соперники по кубку у нас более чем достойные, и такие команды, как «Заря» (Луганск) или «Черноморец» (Севастополь), уже сейчас не затерялись бы во втором дивизионе Б Футбольной национальной лиги, — отметил Шапошников. — Кроме того, 12 февраля мы провели товарищескую встречу со сборной Запорожской области, составленной в основном из воспитанников запорожского футбола, и соперник приятно удивил. Команда молодая и находится на этапе становления, но уверен, в предстоящем Зимнем кубке они дадут бой любому клубу.
Другие команды рассчитывают проверить свои силы перед стартом сезона в Лиге «Содружество».
— Зимний Кубок — это возможность для просмотра наших новых футболистов, — объяснил «Известиям» президент ФК «Заря» Араик Асатрян. — Хотя состав у нас не сильно изменился с прошлого года — сделаны точечные усиления плюс в ближайшее время будет еще пара новичков. Но в любом случае надо увидеть, как команда прибавила по сравнению с предыдущим сезоном. Кроме того, наши тренеры могут отработать новую тактическую схему. Но при этом, как любой уважающий себя клуб, ставим задачу победить в этом Кубке. Тем более, наши соперники не представляют из себя чего-то сверхъестественного, чтобы мы не могли бороться с ними за победу.
Руководитель луганского клуба отмечает, что его команде и другим участникам будет важно проверить свои силы на фоне соперника, уже два сезона подряд достойно выступающего на уровне российской второй лиги.
— В прошлом году мы один из первых своих серьезных товарищеских матчей провели как раз против «Рубина Ялта», — рассказал «Известиям» президент «Зари». — Проиграли им 0:2, но через месяц снова сыграли и победили 1:0. Так что уже есть даже история противостояний. И был заметен прогресс команды на фоне очень хорошего соперника, два года подряд занимавшего второе место в дивизионе Б второй лиги чемпионата России. Всегда интересно проверить свой уровень на фоне такого коллектива. Как раз предстоящий Зимний Кубок и нужен для того, чтобы мы и другие команды проверили себя, увидели, кто в чем прибавил, кто где упустил какие-то позиции.
Лига для новых регионов
Прошлогодний розыгрыш Объединенного чемпионата «Содружество» был первым турниром для команд из новых регионов РФ, который проходит круглогодично. И участники отмечают, что турнир способствовал существенному прогрессу клубов, которых еще недавно вовсе не существовало.
— Считаю, что Лига «Содружество» сейчас крайне важна для наших исторических регионов, — отметил Кирилл Шапошников. — Во-первых, она дает возможность показать себя молодым талантливым футболистам и уверен, через несколько лет они смогут играть на более высоком уровне. Во-вторых, футбол — это приближение мирной жизни, которая так необходима сейчас людям. И спасибо Министерству спорта России, что поддерживает и развивает футбол на новых территориях.
В чемпионате 2024 года участвовало 10 команд, которые играли в два круга. Кроме того, в декабре с тем же составом участников проводился Кубок «Содружество», выигранный луганской «Зарей».
— Я очень доволен тем, как «Заря» показала себя в прошлом сезоне, потому что клуб всего лишь год существует, — сказал Араик Асатрян. — Мы начинали с чистого листа, так что занять третье место в чемпионате, а потом еще и выиграть в конце года Кубок «Содружество» — это дорогого стоило. Ведь под конец сезона команды были уже другие. Например, «Фрегат» начинал в 2024 году не очень в плане состава и уровня футболистов, но на Кубок уже заявил несколько игроков-профессионалов с действующими контрактами и подготовился очень хорошо. Донецкий «Шахтер» и луганское «Динамо» также качественно усилились под Кубок, ставя там уже серьезные задачи. И играть с ними стало гораздо сложнее. Чемпионат в этом смысле по уровню был чуть ниже, поскольку все команды начинали с чистого листа. Кроме «Черноморца», существовавшего как клуб раньше. У него уже была сыгранная команда, за счет чего она и стала чемпионом. Будь первенство подлиннее — не в два круга, а в четыре, то, может быть, мы бы «Черноморцу» составили конкуренцию. Но тогда команды только набирали скорость и уверенность в своих матчах.
Все соревнования под эгидой Лиги «Содружество» проводятся на стадионах Крымского полуострова — в основном, в Севастополе и Евпатории. Участники отмечают высокую организацию, но при этом сетуют на отсутствие своих болельщиков.
— Хорошая организация соревнований — здесь никаких вопросов нет, всё на уровне, — подчеркнул Асатрян. — Одна только проблема — нет болельщиков. Не очень удобно им, поскольку все игры проводим в Евпатории. Хотелось бы играть дома и на выезде или хотя бы как можно ближе к Луганску, чтобы наши болельщики приходили на матчи.
Комплектуется большинство команд своими воспитанниками, но иногда привлекают и футболистов со стороны.
— Когда год назад начинали свой путь, то комплектовались и своими воспитанниками, и приглашали ребят со стороны, — рассказал Асатрян. — Футбол у нас был не на том уровне, на котором хотелось бы, и квалифицированных футболистов не хватало. Сейчас уже удалось вернуть со второй лиги пять-шесть человек, наших воспитанников. Они пришли к нам и хотят поддержать ФК «Заря» и город Луганск. Таким образом, уже около 70% нашего состава — это выпускники школ нашего региона.
При этом глава клуба уверен, что у него есть все условия для того, чтобы играть в родном Луганске. И местная инфраструктура будет соответствовать второй лиге чемпионата России, когда до него допустят «Зарю».
— Клуб базируется в Луганске, там же мы проводим первые сборы — погодные условия у нас для этого благоприятные, плюс есть искусственное поле, на котором можно постоянно тренироваться, — рассказал президент «Зари». — Есть также тренировочный зал с баней и тренажерами. В общем, в городе есть все условия для подготовки и вообще для содержания команды. С финансами тоже всё стабильно. Главное, что у нас есть для этого поддержка руководства ЛНР и лично ее главы Леонида Ивановича Пасечника. Поэтому уверенно смотрим в будущее. В плане инфраструктуры у нас есть всё, чтобы представлять наш регион на всероссийских соревнованиях. Тем более, и вопросы безопасности уже давно не стоят так остро — у нас нет никаких прилетов, постепенно налаживается спокойная жизнь. Не вижу ничего такого, чтобы не проводить домашние матчи в Луганске. Надеюсь, скоро мы будем играть у себя.
Зимний Кубок «Содружество» начнется 24 февраля. На предварительном этапе участники будут поделены на две группы по четыре команды. По два лучших клуба выйдут в полуфинал, победители которого встретятся в финале 8 марта. Все игры пройдут в Евпатории.
Алексей Фомин