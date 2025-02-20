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Сычев рассказал, что переговоры с Гилерме о переходе в «Иртыш» продолжаются

Клуб Сычева выступит во второй лиге.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Омский «Иртыш» продолжает переговоры с чемпионом России в составе московского «Локомотива» вратарем Маринато Гилерме о переходе в футбольный клуб. Об этом ТАСС сообщил президент «Иртыша», бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Ранее Сычев пригласил Гилерме сыграть за «Иртыш».

«До сих пор ведем переговоры с Маринато, разговариваем. Мы со своей стороны ищем возможности, а Гилерме — со своей, поэтому переговоры еще не закончены, — сказал Сычев. — Пока в этой стадии находимся, надеемся, что у нас получится. Это непросто, но для нас это будет большое событие, хотя нужно провести много работы».

«Иртыш» выступит в весенней части сезона 2025 года Леон — Второй лиги в группе «Серебро» дивизиона А.

Гилерме 39 лет, он выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. Вместе с клубом стал чемпионом России, а также четыре раза выиграл кубок страны и один раз — Суперкубок России.