Сычев рассказал, что переговоры с Гилерме о переходе в «Иртыш» продолжаются

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Омский «Иртыш» продолжает переговоры с чемпионом России в составе московского «Локомотива» вратарем Маринато Гилерме о переходе в футбольный клуб. Об этом ТАСС сообщил президент «Иртыша», бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев.
Ранее Сычев пригласил Гилерме сыграть за «Иртыш».
«До сих пор ведем переговоры с Маринато, разговариваем. Мы со своей стороны ищем возможности, а Гилерме — со своей, поэтому переговоры еще не закончены, — сказал Сычев. — Пока в этой стадии находимся, надеемся, что у нас получится. Это непросто, но для нас это будет большое событие, хотя нужно провести много работы».
«Иртыш» выступит в весенней части сезона 2025 года Леон — Второй лиги в группе «Серебро» дивизиона А.
Гилерме 39 лет, он выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. Вместе с клубом стал чемпионом России, а также четыре раза выиграл кубок страны и один раз — Суперкубок России.