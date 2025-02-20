Сычев рассказал, что переговоры с Гилерме о переходе в «Иртыш» продолжаются

«До сих пор ведем переговоры с Маринато, разговариваем. Мы со своей стороны ищем возможности, а Гилерме — со своей, поэтому переговоры еще не закончены, — сказал Сычев. — Пока в этой стадии находимся, надеемся, что у нас получится. Это непросто, но для нас это будет большое событие, хотя нужно провести много работы».