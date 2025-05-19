Директор «Знамени Труда»: в Орехово-Зуеве о Батракове не вспоминали, пока он не заиграл

«Я сильно удивился, узнав, что он из Орехово-Зуева. Здесь никто о нём не знал и не вспоминал, пока Лёша не заиграл. Мы с ним не знакомы, хотя мне он симпатичен по своей ментальности и манере игры. Парень играет очень зрело. Думаю, это будущее российского футбола», — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.