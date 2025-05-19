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Жамалетдинов: медиафутбол совсем несерьёзный, в сравнении со Второй лигой — небо и земля

Нападающий футбольного клуба «Знамя Труда» Тимур Жамалетдинов, ранее выступавший за ЦСКА, сравнил Вторую лигу и Медиалигу.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий футбольного клуба «Знамя Труда» Тимур Жамалетдинов, ранее выступавший за ЦСКА, сравнил Вторую лигу и Медиалигу. Ранее форвард также играл в составе «Родины Медиа».

"Я впервые играю во Второй лиге. Так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что жалею о чём-то. Два месяца до перехода тренировался сам и с медийной командой. Когда трансферное окно в Первой лиге закрылось, задумался о том, чтобы остаться до лета в Медиалиге. Просто не было других вариантов.

Когда поступило предложение из Орехова-Зуева, особо даже не раздумывал. Сейчас с уверенностью могу сказать, что Вторая лига и медиафутбол — небо и земля. Казалось бы, Вторая лига, якобы низкий уровень. Но на самом деле медиафутбол совсем несерьёзный — больше для настроения и позитива. На то он и медиа. Там никто не будет требовать. Тут — сразу ощутимо! Пацаны такого же возраста, однако у них заложена футбольная школа, базовые вещи. Тут хотя бы чувствуешь уровень сопротивления. А в медиафутболе просто пешком ходишь. Пусть у нас молодые ребята, но уровень совсем разный. С удовольствием работаю и тренируюсь. Ни о чём не жалею«, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.