Отстранённый на 10 лет футболист Циберкин ответил, делал ли ставки

— Да, был аккаунт, но с 2022 года, получается, там не было ни одной ставки. Но там не было никогда ставки на себя, на свою команду, против своей команды не дай бог — никогда такого не было. Есть выписка в РФС, где всё видно, какие там ставки. Думаю, что любой человек, даже с английской Премьер-лиги люди ставят, я не вижу в этом ничего такого. Это свои личные деньги. Одно дело, регламент, да, согласен, но когда я создавал этот аккаунт, я не отдавал себе отчёт, что будет именно так, — сказал Циберкин на пресс-конференции.