РФС требует в суде почти 42 миллиона рублей от «Томи»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского футбольного союза, требующего взыскать около 42 миллионов рублей с томского ООО «Футбольный клуб “Томь”», говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 июля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в мае 2022 года отказала «Томи» в выдаче лицензии на новый сезон. В связи с нарушением срока подачи документов ФК «Томь» не получил и лицензию на выступление во Второй лиге (бывшей ФНЛ-2).
Региональное управление СК РФ в феврале 2023 года сообщило, что следователи в Томске возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Футбольный клуб “Томь” на общую сумму около 27,5 миллиона рублей.