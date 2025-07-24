РФС требует в суде почти 42 миллиона рублей от «Томи»

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в мае 2022 года отказала «Томи» в выдаче лицензии на новый сезон. В связи с нарушением срока подачи документов ФК «Томь» не получил и лицензию на выступление во Второй лиге (бывшей ФНЛ-2).