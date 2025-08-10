Футболист травмировал колено при попытке сделать сальто после гола

В воскресенье Могель вышел на замену на 80-й минуте во встрече 16‑го тура группы 4 дивизиона B и уже на 84-й отметился голом. После забитого мяча он попытался исполнить сальто, однако при приземлении упал на колени. Он схватился за левую ногу и не смог подняться. Футболист был заменен на 85-й минуте. «Динамо» одержало победу над «Оренбургом-2» со счетом 2:0.