Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.25
П2
44.00
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Футболист травмировал колено при попытке сделать сальто после гола

Футболист Второй лиги травмировал колено при попытке сделать сальто после гола.

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболист барнаульского «Динамо» Кирилл Могель получил травму колена в попытке сделать сальто во время празднования гола в матче Второй лиги против «Оренбурга‑2».

В воскресенье Могель вышел на замену на 80-й минуте во встрече 16‑го тура группы 4 дивизиона B и уже на 84-й отметился голом. После забитого мяча он попытался исполнить сальто, однако при приземлении упал на колени. Он схватился за левую ногу и не смог подняться. Футболист был заменен на 85-й минуте. «Динамо» одержало победу над «Оренбургом-2» со счетом 2:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер барнаульского «Динамо» Олег Сергеев сообщил, что провел беседу с игроком. Он отметил, что точный характер травмы пока неизвестен. В понедельник Могель пройдет медицинское обследование.