«Волна» требует с экс-президента футбольного клуба 39 миллионов рублей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нижегородский футбольный клуб «Волна», выступающий в российской второй лиге, просит арбитражный суд Нижегородской области взыскать свыше 39 миллионов рублей со своего бывшего президента Алексея Козырева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск АНО «Футбольный клуб “Волна” поступил в суд 26 августа и пока оставлен без движения, так как истец не уплатил госпошлину. К исковому заявлению клуб приложил ходатайство об отсрочке уплаты, мотивировав его отсутствием денежных средств.
Суд, однако, отметил, что такое ходатайство должно подкрепляться справками из налоговой инспекции и банков. Суд предложил клубу до 3 марта представить либо доказательства уплаты госпошлины, либо документы в обоснование представления отсрочки.
Основания исковых требований и другие подробности спора в материалах суда пока не проясняются.
Сайт клуба сообщает, что футбольная команда в поселке Ковернино появилась в 2016 году по инициативе местного предпринимателя Алексея Козырева, взявшего на себя финансирование клуба.
По данным «БИР-Аналитик», Козырев был гендиректором клуба с 2016 по 2024 год. Сейчас эту должность занимает Денис Кораблев, который на сайте клуба указан также его владельцем. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в одной из групп Второй лиги «Б».