«Волна» требует с экс-президента футбольного клуба 39 миллионов рублей

По данным «БИР-Аналитик», Козырев был гендиректором клуба с 2016 по 2024 год. Сейчас эту должность занимает Денис Кораблев, который на сайте клуба указан также его владельцем. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в одной из групп Второй лиги «Б».