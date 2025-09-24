Ричмонд
Русский футболист высказался о состоянии футбола в Крыму: «Боялся: договорная лига, где кидают»

Российский защитник Марк Криворог, выступающий за клуб шестой лиги Испании «Мойете», в беседе с корреспондентом Sport24 Алексеем Фаткадыновым рассказал об опыте игры в чемпионате Крыма.

Источник: Соцсети

— Как ты оказался в чемпионате Крыма?

— Ялтинский «Рубин» искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.

— Столкнулся с хаосом?

— При переезде боялся, что чемпионат Крыма — договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.

— Почему покинул Ялту?

— Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.

— Проект с крымскими командами во Второй лиге — искусственный?

— В Крыму любят футбол, на стадионах — аншлаги, поэтому местные команды нужны России.