Дмитрий Фомин: «Не ожидали, что пройдем в Кубке России так далеко»

— Мне трудно говорить за наше руководство. Но поэтапно клуб развивается. Ему в этом году всего 10 лет исполняется. И то, что в «Кубань Холдинг» делает в плане той же инфраструктуры, — дорогого стоит. Причем не только для главной команды, но и для академии. Мы верим, что в Краснодарском крае достаточно много талантливых молодых футболистов, которых мы можем развивать у себя в клубе. В прошлом году в нашей команде было достаточно молодежи — многие из этих игроков ушли на более высокий уровень. Поэтому развитие идет планомерное. Не могу сказать, что руководство требует здесь и сейчас выйти в «серебро» второй лиги, но не думаю, что оно откажется от этого варианта, если мы туда выйдем по спортивному принципу. Да, в этом году попасть туда будет уже сложно — до конца чемпионата совсем немного осталось, а мы от конкурентов отстаем на пять очков. Но, если сможем их отыграть, то вряд ли кто-то в клубе откажется от повышения в классе. Возможности для этого у нас есть.