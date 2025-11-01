Дмитрий Фомин: «Не ожидали, что пройдем в Кубке России так далеко»

Главной сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу стало выступление клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края. Она играет в любительском дивизионе Б второй лиги — четвертом по силе чемпионате России после РПЛ, первой лиги и дивизиона А второй лиги. «Кубань Холдинг» дошла до шестого раунда «Пути регионов», выбив пятигорский «Машук-КМВ» из дивизиона А (3:0), а потом победив представителей первой лиги — ульяновскую «Волгу» (2:2, по пенальти 8:7) и новороссийский «Черноморец» (2:1).
На этой неделе команда могла пройти и другой клуб первой лиги — московское «Торпедо». Ему она уступила лишь в серии пенальти (1:3) после ничьей в основное время (1:1). В случае успеха «Кубань Холдинг» могла сыграть с представителем РПЛ калининградской «Балтикой». Главным тренером команды из станицы Павловская работает Дмитрий Фомин, отец полузащитника сборной России и капитана московского «Динамо» Даниила Фомина. В интервью «Известиям» он оценил результаты клуба в Кубке России, рассказал о шансах подняться в группу «серебро» дивизиона А второй лиги и оценил влияние бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева на карьеру своего сына.
— Довольны выступлением своей команды в Кубке России?
— Теперь, постфактум есть разочарование от матча с «Торпедо», что проиграли серию пенальти. Обидно, когда успех так близок. Но футболистам всё равно моя безмерная благодарность. Очень достойно сыграли. Выглядели невыразительно в первом тайме, но во втором здорово смотрелись и вполне могли забить еще голы, выиграв в основное время. Не получилось, но, когда мы начинали этот путь в Кубке России, не ожидали, что пройдем так далеко. Так что будем делать выводы из этих матчей. Теперь надо достойно закончить чемпионат — впереди еще четыре игры. Постараемся дойти до первого места.
— По тому, как играла ваша команда с «Черноморцем» и «Торпедо», можно говорить, что вы не затерялись бы на уровне первой и второй лиг?
— Мне трудно говорить, поскольку мы не играли с представителями второй лиги. Но думаю, что в тех играх, которые вы перечислили, мы доказали, что можем соперничать с любым оппонентом. Может быть, не на дистанции, но в отдельных матчах. Будь то первая лига, или «серебро» и «золото» второй лиги. Мы достаточно неплохо выглядели в матчах с командами первой лиги. И очень обидно, что не выиграли серию пенальти у «Торпедо».
— Амбиции руководства «Кубань Холдинг» каковы? Есть желание повторить успех «Чайки» из Песчанокопского, села соседней Ростовской области, которая уже несколько лет выступает в первой лиге?
— Мне трудно говорить за наше руководство. Но поэтапно клуб развивается. Ему в этом году всего 10 лет исполняется. И то, что в «Кубань Холдинг» делает в плане той же инфраструктуры, — дорогого стоит. Причем не только для главной команды, но и для академии. Мы верим, что в Краснодарском крае достаточно много талантливых молодых футболистов, которых мы можем развивать у себя в клубе. В прошлом году в нашей команде было достаточно молодежи — многие из этих игроков ушли на более высокий уровень. Поэтому развитие идет планомерное. Не могу сказать, что руководство требует здесь и сейчас выйти в «серебро» второй лиги, но не думаю, что оно откажется от этого варианта, если мы туда выйдем по спортивному принципу. Да, в этом году попасть туда будет уже сложно — до конца чемпионата совсем немного осталось, а мы от конкурентов отстаем на пять очков. Но, если сможем их отыграть, то вряд ли кто-то в клубе откажется от повышения в классе. Возможности для этого у нас есть.
— Каковы на этом уровне условия в плане зарплат игроков?
— Мне бы не хотелось комментировать зарплаты наших футболистов, но они небольшие. Другое дело, что у нас отличные бытовые условия — в плане тренировочного процесса, питания, проживания. Можем позволить себе делать видеосъемку тренировок и уже анализировать их, четко объясняя футболистам, что они правильно делают, а что нет. И это помогает им прогрессировать. Так что условия хорошие. Мы всё делаем для того, чтобы молодые футболисты у нас прибавляли. И многие из них хорошо себя проявили в Кубке России, в том числе в матче с «Торпедо». Знаю, что у некоторых из них есть предложения из других клубов. И не за горами момент, когда они перейдут на более высокий уровень.
— А логистика? С учетом того, что недавно в Краснодаре впервые с февраля 2022 года открыли аэропорт, ваша команда может себе позволить летать самолетами на относительно дальние выезды?
— Когда мы только начинали играть во второй лиге в 2021 году на профессиональном уровне, в Махачкалу летали самолетом. Так что это небольшая проблема для наших руководителей.
— Со своим сыном обсуждали возможность сыграть друг против друга, если бы «Кубань Холдиг» попала на московское «Динамо»?
— На самом деле по сетке нынешнего Кубка России победитель матча следующего раунда «Пути регионов» «Торпедо» — «Балтика» выходит на проигравшего в четвертьфинальной паре «Пути регионов» «Зенит» — «Динамо» (Москва). То есть двух шагов нам не хватило, чтобы встретиться с Даней на бровке футбольного поля. Выиграть нам надо было серию пенальти у «Торпедо», потом попытаться пройти «Балтику», а там… С кем бы мы сыграли дальше, уже неизвестно, потому что мы дальше не сыграем, к сожалению. (Улыбается.).
— Вы много общались с тренерами, которые работали с Даниилом на уровне РПЛ? Часто они советовались с вами по части того, как лучше использовать сильные качества вашего сына?
— Никто никогда не советовался. А что касается отношений… Я очень благодарен Вадиму Валентиновичу Евсееву, который первым поверил в Даню и сам ему позвонил, сказав, что рассчитывает на него. Поэтому когда был выбор, идти в «Уфу» или в другой клуб, от которого было предложение, сказался тот фактор, что Евсеев, главный тренер «Уфы», был заинтересован в переходе Даниила. За это благодарен ему. И хоть мы сейчас прошли в Кубке России его «Черноморец», уверен, что Евсеев — сильный специалист. И только удачи желаю ему в тренерской карьере.
Алексей Фомин