В ФНЛ опровергли информацию о замене ставропольского «Динамо» на «Севастополь» во Второй лиге

Ранее появилась информация о том, что «Динамо» может сняться с соревнований из-за финансовых проблем, а его место может занять «Севастополь».
«Согласно информации, предоставленной ФНЛ генеральным директором “Динамо-Ставрополь” Андреем Стежко, клуб проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге А в сезоне-2025/26.
Одним из ключевых условий лицензирования является подтверждение финансовых критериев, по которому клубом будут предоставлены все необходимые гарантии.
Сейчас «Динамо» ведет активную подготовку к сезону. Информация о возможной замене ставропольского клуба на другой не соответствует действительности", — цитирует ТАСС заявление ФНЛ.