Дзюба хотел вбить Виду в землю
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о реакции команды на поступок хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, передает официальный сайт «Зенита».
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о реакции команды на поступок хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, передает официальный сайт «Зенита».
«Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но
А перед финалом был спокоен — кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию, — сказал Дзюба.
После победы над Россией хорватский защитник и член хорватской делегации записали видео с лозунгом «Слава Украине».