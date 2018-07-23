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12:20 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба хотел вбить Виду в землю

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о реакции команды на поступок хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, передает официальный сайт «Зенита».

Источник: AFP 2018

«Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен — кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию, — сказал Дзюба.

После победы над Россией хорватский защитник и член хорватской делегации записали видео с лозунгом «Слава Украине».

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