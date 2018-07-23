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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Жиру обещал побриться налысо в случае победы Франции на ЧМ. Вместо этого он подстригся

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру перед началом чемпионата мира в России заявил, что побреется налысо.

Источник: РИА "Новости"

Сразу после финала ЧМ французские журналисты напомнили форварду о его обещании и попытались подстричь игрока в прямом эфире, но Жиру не согласился на это.

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В воскресенье Жиру выложил фото в твиттере, где он коротко подстрижен, со словами: «Обещание есть обещание».

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