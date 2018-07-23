Жиру обещал побриться налысо в случае победы Франции на ЧМ. Вместо этого он подстригся
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру перед началом чемпионата мира в России заявил, что побреется налысо.
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру перед началом чемпионата мира в России заявил, что побреется налысо.
Сразу после финала ЧМ французские журналисты напомнили форварду о его обещании и попытались подстричь игрока в прямом эфире, но Жиру не согласился на это.
В воскресенье Жиру выложил фото в твиттере, где он коротко подстрижен, со словами: «Обещание есть обещание».