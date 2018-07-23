Как живут российские стадионы после ЧМ-2018

Саранск

Источник: РИА

Вместимость: 44 149 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Мордовия» — «Нижний Новгород» — 2:2 (ФНЛ, 17 июля, 26 564 зрителей).

Саранск первым удостоился чести принять матч чемпионата России после мирового первенства, и эффект оказался ошеломляющим. Матч «Мордовии», только-только поднявшейся в ФНЛ, собрал более 26 тысяч зрителей. Столько на «Мордовию» едва ли пришло бы даже в годы выступления команды в премьер-лиге. И дело не в том, что старый стадион «Старт» вмещает всего лишь чуть больше 10 тысяч.

«Надо учесть, что не все жители республики попали на матчи чемпионата мира, а они хотят увидеть стадион, посмотреть на него изнутри, поэтому планируем организовать на арену экскурсии», — рассказал директор саранской команды Николай Левин. На первый матч приехали болельщики из районов республики: администрация выделила для проезда автобусы.

Нижний Новгород

Источник: РИА

Вместимость: 45 000 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Нижний Новгород» — «Тюмень» — 2:1 (ФНЛ, 22 июля, 18 000 зрителей).

Перед началом сезона нижегородский клуб «Олимпиец» был назван по имени города, что, по задумке, должно сблизить горожан и команду. «Нижний Новгород» возглавил Дмитрий Черышев, воспитанник местного футбола и отец лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира Дениса Черышева. Команде повезло начать чемпионат матчами сразу на двух новых стадиона — в Саранске, а затем у себя дома. «Болельщики постоянно держали нас в тонусе, не давали игрокам расслабиться», — сказал Черышев после победы над «Тюменью».

Стадион в Нижнем Новгороде ждет большой матч — в пятницу за Суперкубок России здесь сыграют московские «Локомотив» и ЦСКА.

Волгоград

Источник: РИА

Вместимость: 45 568 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Ротор» — «Луч» — 1:0 (ФНЛ, 22 июля, 30 611 зрителей).

В прошлое воскресенье на Волгоград обрушился сильнейший ливень, выпала полуторамесячная норма осадков. В связи с этим и произошел размыв насыпного откоса на прилегающей к стадиону территории со стороны Волги, а сам стадион прошел испытание ливнем. Перед матчем с «Лучом» Волгоград вновь залило, и властям пришлось перекрыть движение на одной из дорог, ведущей к арене, а некоторые помещения на самом стадионе вновь подтопило. Впрочем, на комфорте болельщиков это не сказалось.

В Волгограде рассчитывают, что по горячим следам на матчи «Ротора» будут ходить по 25−30 тысяч зрителей, а в течение сезона стабильная посещаемость составит 10−15 тысяч зрителей.

Калининград

Источник: РИА

Вместимость: 35 016 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Балтика» — «Тамбов» — 1:2 (ФНЛ, 22 июля, 10 456 зрителей).

На матче с «Тамбовом» «Балтика» впервые осуществила концепцию Match day, согласно которой матч не ограничивается противостоянием команд на футбольном поле, а растягивается для болельщиков на весь день в виде тематических развлечений. Теперь перед началом матча болельщики могут на больших экранах увидеть самые опасные и интересные моменты прошедших игр, вспомнить лучшие голы в истории клуба, сделать фотографии, выложить их в социальные сети и в перерыве матча увидеть себя на экранах стадиона.

Сочи

Источник: РИА

Вместимость: 44 287 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Сочи» — «Нижний Новгород» (ФНЛ, 18 августа).

Перед началом нового сезона в Сочи переехало санкт-петербургское «Динамо», которое в прошедшем сезоне завершило первенство ФНЛ на шестом месте. Первый в истории матч ФК «Сочи» проиграл — на стадионе имени Славы Метревели команда уступила «Спартаку-2» (0:1). Следующий домашний матч «Сочи» проведет также на старой арене, после чего будет принимать соперников на стадионе «Фишт». Переезд на новый стадион, который принимал не только чемпионат мира, но и церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, поспособствует увеличению посещаемости — на первый матч пришло чуть больше 3 тысяч.

Ростов-на-Дону

Источник: РИА

Вместимость: 37 868 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Ростов» — «Ахмат» (РПЛ, 28 июля, 21:30).

После чемпионата мира в СМИ появилась информация, что «Ростов» продолжит играть на стадионе «Олимп-2» из-за дорогой арендной платы за новый стадион. В итоге финансовые и организационные вопросы были решены. На содержание «Ростов-Арены» выделят 330 миллионов рублей на один год. В эту сумму войдет стоимость обслуживания самого стадиона, уход за газоном и уборка. В настоящее время проводятся работы по адаптации арены под стандарты РФС. В 2019 году 100% расходов планируют покрыть за счет федерального бюджета. С 2020 по 2023 год разницу между доходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в соотношении 95 к 5%. Меньшая часть будет покрыта за счет бюджета региона.

Екатеринбург

Источник: РИА

Вместимость: 35 696 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Урал» — «Анжи» (РПЛ, 28 июля, 16:30).

Стадион в Екатеринбурге запомнился гостям чемпионата мира благодаря временным трибунам, которые фактически находятся за пределами арены. Эти трибуны простоят до конца года, после чего их демонтируют, а вместимость сократится до 25 000 мест.

«Урал» в этом сезоне планирует побить рекорд по продажам абонементов. Предполагается, что абонементы на 15 матчей сезона-2018/19 приобретут более 5 тысяч болельщиков. В прошлом сезоне клуб реализовал в два раза меньше абонементов.

Самара

Источник: РИА

Вместимость: 44 918 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Крылья Советов» — ЦСКА (РПЛ, 31 июля, 19:00).

Для футбольной Самары все складывает как нельзя лучше — «Крылья Советов» в очередной раз вернулись в премьер-лигу, причем сделали это на новом стадионе. В Самаре всегда хорошо ходили на футбол — в лучшие годы на «Металлург» было не попасть, да и в тяжелые времена для команды не самый комфортный стадион не пустовал.

Если «Крылья Советов» смогут закрепиться в середине таблицы, то хорошая посещаемость на новой арене гарантирована.

Казань

Источник: РИА

Вместимость: 45 379 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Рубин» — «Краснодар» (РПЛ, 29 июля, 19:00).

У «Рубина» и «Казань-Арены» отношения пока не складываются. Пять лет назад казалось, что клуб получил новый стадион и навсегда может покинуть устаревший «Центральный». На деле «Рубину» приходилось многократно возвращаться на старый стадион — то газон меняли, то прямо на поле устанавливали бассейны. Команде пришлось покинуть новую арену и прошлой весной, когда возникла необходимость приводить в порядок газон перед чемпионатом мира.

В прошлом году средняя посещаемость домашних матчей «Рубина» была ниже отметки в 10 тысяч зрителей. Пример Казани — наука для остальных городов и клубов. Если не работать с болельщиками, то эффект новизны стадиона быстро перестанет привлекать публику на трибуны.

Санкт-Петербург

Источник: РИА

Вместимость: 64 287 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Зенит» — «Арсенал» (РПЛ, 4 августа, 16:30).

Критика в адрес главного спортивного долгостроя страны утихла после того, как на арену заехал «Зенит». По итогам первого же сезона на новом стадионе клуб установил рекорд средней посещаемости всех чемпионатов России (44?389 болельщиков) и превзошел показатели пяти ведущих европейских первенств.

«Зениту» с его маркетингом давно стало тесно на стареньком «Петровском» и по-настоящему удалось развернуться только на новой арене. Поход на футбол перестал быть просто просмотром матча, для зрителей на каждой игре подготовлена обширная развлекательная программа. И конечно, многое решает крыша — еще несколько лет назад трудно было представить, что в феврале в Петербурге возможно смотреть игру, сидя на трибуне в одной футболке.

Москва, «Спартак»

Источник: РИА

Вместимость: 45 360 мест.

Первый матч после чемпионата мира: «Спартак» — «Оренбург» (РПЛ, 28 июля, 19:00).

Для спартаковского стадиона программа чемпионата мира завершилась на стадии 1/8 финала, и до окончания турнира арена успела принять концерт группы Guns N' Roses в легендарном воссоединившемся составе. Стадион постепенно возвращается к привычной жизни — возобновились экскурсионные туры по арене и клубному музею, полным ходом идет продажа билетов на первый матч сезона.

Нет сомнений, что именно спартаковская арена с момента ее открытия в 2014 году приняла наибольшее количество матчей среди всех арен чемпионата мира.

Москва, «Лужники»

Источник: РИА

Вместимость: 81 000 мест.

Первый матч после чемпионата мира: не запланирован.

Главная арена страны пока остается без футбола. Привязанного к «Лужникам» клуба нет, матчи сборной России до конца года не запланированы.

В «Лужниках» будет воссоздан музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола. На главном стадионе страны планируется проводить все финалы Кубка России — это позволит турниру обрести новое звучание и повысит его статус. Из долгосрочных планов — принять финал Лиги чемпионов, у «Лужников» для этого все есть.?