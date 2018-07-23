«Годами он играл дерьмово». Кто что сказал о Езиле

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье он обвинил Немецкий футбольный союз в расизме и неуважении к его турецким корням, после чего завершил международную карьеру. Скандал в сборной Германии.

Заявление Немецкого футбольного союза:

— Езил провел 92 матча за сборную Германии в успешную эру. Он сыграл важнейшую роль в победе на чемпионате мира в 2014 году. Немецкий футбольный союз благодарен Месуту за его достижения в форме национальной сборной.

Игроки с мигрантским прошлым есть во всех дивизионах — как в низших, так и в национальной сборной. Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Мы принимаем критику на свой счет, так как внесли свой вклад в решение этой проблемы. Сожалеем, что Езил чувствовал недостаточную защиту от расизма. Но было важно, чтобы Езил, как и Илкай Гюндоган, дал комментарии по поводу этого вне зависимости от результатов сборной на чемпионате мира в России.

Мы были бы счастливы, если бы Езил захотел остаться в сборной Германии и разделил нашу позицию. Но он решил иначе. Немецкий футбольный союз уважает его решение, и мы хотим достойно попрощаться с заслуженным игроком, поэтому мы оставим без комментариев несколько непостижимых для нас по тону и содержанию заявлений. Мы отвергаем факт обвинений в расизме. Немецкий футбольный союз получил награду за помощь в борьбе с расизмом и помог встроить в футбольную семью десятки тысяч мигрантов.

Ульрике ДЕММЕР, представитель кабинета министров ФРГ:

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель ценит Езила и считает, что он много сделал для немецкой команды и принял решение, которое нужно уважать.

Эктор БЕЛЬЕРИН, защитник «Арсенала»:

— Странно, что к человеку, который столько сделал для страны на поле и за его пределами, относятся с таким неуважением. Езил правильно поступил, что постоял за себя.

Ули ХЕНЕСС, президент «Баварии»: