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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Годами он играл дерьмово». Кто что сказал о Езиле

В Германии остро отреагировали на уход полузащитника «Арсенала» Месута Езила из сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье он обвинил Немецкий футбольный союз в расизме и неуважении к его турецким корням, после чего завершил международную карьеру. Скандал в сборной Германии.

Заявление Немецкого футбольного союза:

— Езил провел 92 матча за сборную Германии в успешную эру. Он сыграл важнейшую роль в победе на чемпионате мира в 2014 году. Немецкий футбольный союз благодарен Месуту за его достижения в форме национальной сборной.

Игроки с мигрантским прошлым есть во всех дивизионах — как в низших, так и в национальной сборной. Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Мы принимаем критику на свой счет, так как внесли свой вклад в решение этой проблемы. Сожалеем, что Езил чувствовал недостаточную защиту от расизма. Но было важно, чтобы Езил, как и Илкай Гюндоган, дал комментарии по поводу этого вне зависимости от результатов сборной на чемпионате мира в России.

Мы были бы счастливы, если бы Езил захотел остаться в сборной Германии и разделил нашу позицию. Но он решил иначе. Немецкий футбольный союз уважает его решение, и мы хотим достойно попрощаться с заслуженным игроком, поэтому мы оставим без комментариев несколько непостижимых для нас по тону и содержанию заявлений. Мы отвергаем факт обвинений в расизме. Немецкий футбольный союз получил награду за помощь в борьбе с расизмом и помог встроить в футбольную семью десятки тысяч мигрантов.

Ульрике ДЕММЕР, представитель кабинета министров ФРГ:

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель ценит Езила и считает, что он много сделал для немецкой команды и принял решение, которое нужно уважать.

Эктор БЕЛЬЕРИН, защитник «Арсенала»:

— Странно, что к человеку, который столько сделал для страны на поле и за его пределами, относятся с таким неуважением. Езил правильно поступил, что постоял за себя.

Ули ХЕНЕСС, президент «Баварии»:

— Я рад, что этот кошмар наконец-то закончился. Годами он играл дерьмово, еще с чемпионата мира 2014 года. А теперь он скрывает свои дерьмовые выступления за этой фотографией. Каждый раз, когда «Бавария» выступала против «Арсенала», мы играли через его зону, потому что знали, что это слабое место соперника. Его 35 миллионов мальчиков-поклонников, которых не существует в реальном мире, убеждены, что он превосходный игрок, когда тот совершает диагональный пас. Но с чисто спортивной точки зрения ему давно нет места в национальной команде.

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