«Годами он играл дерьмово». Кто что сказал о Езиле
В Германии остро отреагировали на уход полузащитника «Арсенала» Месута Езила из сборной.
В Германии остро отреагировали на уход полузащитника «Арсенала» Месута Езила из сборной.
В воскресенье он обвинил Немецкий футбольный союз в расизме и неуважении к его турецким корням, после чего завершил международную карьеру. Скандал в сборной Германии.
Заявление Немецкого футбольного союза:
— Езил провел 92 матча за сборную Германии в успешную эру. Он сыграл важнейшую роль в победе на чемпионате мира в 2014 году. Немецкий футбольный союз благодарен Месуту за его достижения в форме национальной сборной.
Игроки с мигрантским прошлым есть во всех дивизионах — как в низших, так и в национальной сборной. Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Мы принимаем критику на свой счет, так как внесли свой вклад в решение этой проблемы. Сожалеем, что Езил чувствовал недостаточную защиту от расизма. Но было важно, чтобы Езил, как и Илкай Гюндоган, дал комментарии по поводу этого вне зависимости от результатов сборной на чемпионате мира в России.
Мы были бы счастливы, если бы Езил захотел остаться в сборной Германии и разделил нашу позицию. Но он решил иначе. Немецкий футбольный союз уважает его решение, и мы хотим достойно попрощаться с заслуженным игроком, поэтому мы оставим без комментариев несколько непостижимых для нас по тону и содержанию заявлений. Мы отвергаем факт обвинений в расизме. Немецкий футбольный союз получил награду за помощь в борьбе с расизмом и помог встроить в футбольную семью десятки тысяч мигрантов.
Ульрике ДЕММЕР, представитель кабинета министров ФРГ:
— Канцлер ФРГ Ангела Меркель ценит Езила и считает, что он много сделал для немецкой команды и принял решение, которое нужно уважать.
Эктор БЕЛЬЕРИН, защитник «Арсенала»:
— Странно, что к человеку, который столько сделал для страны на поле и за его пределами, относятся с таким неуважением. Езил правильно поступил, что постоял за себя.
Ули ХЕНЕСС, президент «Баварии»:
— Я рад, что этот кошмар