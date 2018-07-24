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01:53 (мск), источник: ТАСС

Лёв из электронных СМИ узнал о решении Озила уйти из сборной Германии

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв узнал из СМИ о решении полузащитника Месута Озила завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на советника Лёва Харуна Арслана.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Озил объявил о своем решении закончить карьеру в сборной Германии, опубликовав заявление в Twitter. Полузащитник, по его словам, столкнулся с проявлениями расизма со стороны болельщиков и немецких политиков.

«Ни тренер, ни я не были проинформированы об этом заранее», — сказал Арслан. Арслан работает с наставником немецкой сборной уже много лет. В частности, он помогал Лёву заключать контракты с Немецким футбольным союзом.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с рабочим визитом в Великобритании. В Лондоне он встретился с нападающим сборной Турции и английского «Эвертона» Дженком Тосуном, а также с Озилом, выступающим за лондонский «Арсенал», и Илкаем Гюндоганом из «Манчестер Сити». Оба игрока имеют турецкое происхождение, однако родились и выросли в Германии. Позднее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с критикой спортсменов по поводу встречи.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в Бразилии (2014). Также он завоевывал бронзу ЧМ-2010 и две бронзовые медали чемпионатов Европы (2012, 2016). В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча. На чемпионате мира в России сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, Озил провел два матча.

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