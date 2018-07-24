Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России под руководством Черчесова показала свой лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала, где проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала россияне победили испанцев.

Также в число номинантов вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан (тренер «Реала» в сезоне-2017/18).

Также ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера женских команд. В список вошли Эмма Хэйс («Челси»), Стефан Лерх («Вольфсбург»), Марк Парсонс («Портленд Торнс»), Рейналд Педро («Лион»), Ален Стайчич (сборная Австралии), Асако Такакура (сборная Японии), Вадао (сборная Бразилии), Хорхе Вильда (сборная Испании), Мартина Фосс-Текленбург (сборная Швейцарии) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

ФИФА вручает приз лучшему тренеру года с 2010 года, первым обладателем награды стал португалец Жозе Моуринью. Никто прежде не завоевывал приз дважды. Российский специалист впервые был включен в число номинантов на данную премию.