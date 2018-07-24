Источник: Тренер сборной Нигерии попался на взятке

Журналисты в декабре 2017 года притворились агентами и сняли на скрытую камеру, как дают Юсуфу взятку в размере 1 тысячи долларов. Взамен специалист должен был отобрать двух футболистов в состав сборной Нигерии на Кубок африканских наций.

Юсуф пользуется уважением в нигерийском футболе. Он работает в национальной команде с 2016 года. Он должен был готовить команду к Олимпийским играм 2020 года. Юсуф отказывается признавать вину. По его словам, он посчитал деньги всего лишь подарком.