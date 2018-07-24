Источник: Тренер сборной Нигерии попался на взятке
Тренер сборной Нигерии Салису Юсуф попался на получении взятки, информирует Bona Naija.
Тренер сборной Нигерии Салису Юсуф попался на получении взятки, информирует Bona Naija.
Журналисты в декабре 2017 года притворились агентами и сняли на скрытую камеру, как дают Юсуфу взятку в размере 1 тысячи долларов. Взамен специалист должен был отобрать двух футболистов в состав сборной Нигерии на Кубок африканских наций.
Юсуф пользуется уважением в нигерийском футболе. Он работает в национальной команде с 2016 года. Он должен был готовить команду к Олимпийским играм 2020 года. Юсуф отказывается признавать вину. По его словам, он посчитал деньги всего лишь подарком.