Неймар не попал в десятку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА
ФИФА объявила список кандидатов на звание «Игрок года».
ФИФА объявила список кандидатов на звание «Игрок года».
Примечательно, что в десятку не попал звёздный бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар.
Кандидаты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА: Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Реал»).
Ранее были объявлены претенденты на звание «Тренер года»: Станислав Черчесов (сборная России), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»).