РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира

Заседание техкома РФС прошло в среду в Москве.
«Заседание прошло отлично, Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко отчитались о проделанной работе, рассказали о методах подготовки, о контроле за футболистами, о тактических вещах — был подробный отчет о работе сборной, — сказал Гершкович. — Техком оценил выступление сборной на чемпионате мира на “отлично”. Была проделана работа, сборная подарила стране праздник, хотя сами они поставили себе оценку “четыре”. Все в своих выступлениях поблагодарили ребят за работу».
Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Черчесова вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).