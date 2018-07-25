РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира

«Заседание прошло отлично, Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко отчитались о проделанной работе, рассказали о методах подготовки, о контроле за футболистами, о тактических вещах — был подробный отчет о работе сборной, — сказал Гершкович. — Техком оценил выступление сборной на чемпионате мира на “отлично”. Была проделана работа, сборная подарила стране праздник, хотя сами они поставили себе оценку “четыре”. Все в своих выступлениях поблагодарили ребят за работу».