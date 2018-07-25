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14:22 (мск), источник: ТАСС

РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал председатель Объединения отечественных тренеров, член комитета Михаил Гершкович.

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Заседание техкома РФС прошло в среду в Москве.

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«Заседание прошло отлично, Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко отчитались о проделанной работе, рассказали о методах подготовки, о контроле за футболистами, о тактических вещах — был подробный отчет о работе сборной, — сказал Гершкович. — Техком оценил выступление сборной на чемпионате мира на “отлично”. Была проделана работа, сборная подарила стране праздник, хотя сами они поставили себе оценку “четыре”. Все в своих выступлениях поблагодарили ребят за работу».

Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Черчесова вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).

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