Источник: ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, внимание международной организации привлекли слова бывшего лидера фанатов «Спартака» Ивана Катанаева, который рассказал о том, как билеты попали к спекулянтам.

Перед игрой РФС передал ВОБ 20 тысяч билетов, 4 тысячи из которых должны были разыграть. Каждому болельщику был присвоен индивидуальный номер, номера счастливчиков были опубликованы на сайте.

Утверждается, что на самом деле было разыграно 2 тысячи билетов. Чтобы фальсификацию было сложно заметить, номера победителей были указаны дважды.