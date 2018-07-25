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15:57 (мск), источник: Sport24

Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018. В ней нет россиян

А вот Криштиану Роналду — есть.

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49
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Символические сборные — главное развлечение для болельщиков и журналистов после любого крупного турнира. Их составляют, о них спорят, их хейтят, а иногда даже соглашаются с выбором. Сегодня мы узнали выбор болельщиков.

На официальном сайте ФИФА опубликована символическая команда ЧМ именно по мнению обычных поклонников футбола. Самым очевидным игроком в сборной оказался, что логично, лучший футболист ЧМ-2018 Лука Модрич. Он набрал почти 50 процентов голосов.

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Больше всего в символической сборной футболистов сборной Бразилии — три, несмотря на то, что «селесао» выбыли из борьбы еще в четвертьфинале. Чемпион мира Франция и бронзовый призер Бельгия делегировали по два футболиста, а всего в команде сотрудники семи разных сборных.

Естественно, болельщики порой голосуют за любимых, а не лучших футболистов. Так попадание Криштиану Роналду в сборную выглядит категорически нелогичным — несмотря на хет-трик в ворота Испании, в целом форвард «Юве» вряд ли может считать ЧМ, на котором Португалия вылетела в первом же раунде плей-офф, удачным.

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Тем не менее, Криштиану вошел в тройку лучших форвардов вместе с Харри Кейном и Килианом Мбаппе.

Тибо Куртуа (Бельгия, 19%)

Диего Годин (Уругвай, 25,8%)

Марсело (Бразилия, 18%)

Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%)

Рафаэль Варан (Франция, 31,5%)

Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%)

Кевин Де Брейне (Бельгия, 30,6%)

Лука Модрич (Хорватия, 49%)

Харри Кейн (Англия, 36,3%)

Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%)

Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).

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А как дела у настоящего лучшего правого защитника ЧМ?

Пусть болельщики не включили Марио Фернандеса в сборную — мы знаем, что он заслужил в ней место. Россиянин провел турнир лучше любых латералей сборной Бразилии, да и вообще всех фланговых защитников ЧМ.

Французы Павар и Люка Эрнандес были хороши, но не так, как Марио. Да, Фернандес не забил послематчевый пенальти с Хорватией — только вот без его мощных набегов на штрафную соперников, четкой игры в защите и гола тем же хорватам никакого четвертьфинала у России и не было бы.

Как и серии пенальти, которая почти вывела нас в ½ финала ЧМ. В общем, Марио в интервью пресс-службе ЦСКА вспомнил, как круто было выступать на чемпионате мира.

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«Все было великолепно, замечательно. Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ. Переключаться, направлять всю свою энергетику на чемпионат страны. Мы прекрасно понимаем, что предстоящий сезон будет сверхсложным для нас.

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