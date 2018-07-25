Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018. В ней нет россиян

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Символические сборные — главное развлечение для болельщиков и журналистов после любого крупного турнира. Их составляют, о них спорят, их хейтят, а иногда даже соглашаются с выбором. Сегодня мы узнали выбор болельщиков.

На официальном сайте ФИФА опубликована символическая команда ЧМ именно по мнению обычных поклонников футбола. Самым очевидным игроком в сборной оказался, что логично, лучший футболист ЧМ-2018 Лука Модрич. Он набрал почти 50 процентов голосов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BljJxvDFcyH/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BljJxvDFcyH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Not without my team?❤️?? #WorldCup #GoldenBall #TheBestThingsNeverComeEasy ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lukamodric10/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Luka Modric</a> (@lukamodric10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-22T21:36:41+00:00">22 Июл 2018 в 2:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего в символической сборной футболистов сборной Бразилии — три, несмотря на то, что «селесао» выбыли из борьбы еще в четвертьфинале. Чемпион мира Франция и бронзовый призер Бельгия делегировали по два футболиста, а всего в команде сотрудники семи разных сборных.

Естественно, болельщики порой голосуют за любимых, а не лучших футболистов. Так попадание Криштиану Роналду в сборную выглядит категорически нелогичным — несмотря на хет-трик в ворота Испании, в целом форвард «Юве» вряд ли может считать ЧМ, на котором Португалия вылетела в первом же раунде плей-офф, удачным.

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Тем не менее, Криштиану вошел в тройку лучших форвардов вместе с Харри Кейном и Килианом Мбаппе.

Тибо Куртуа (Бельгия, 19%)

Диего Годин (Уругвай, 25,8%)

Марсело (Бразилия, 18%)

Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%)

Рафаэль Варан (Франция, 31,5%)

Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%)

Кевин Де Брейне (Бельгия, 30,6%)

Лука Модрич (Хорватия, 49%)

Харри Кейн (Англия, 36,3%)

Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%)

Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).

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А как дела у настоящего лучшего правого защитника ЧМ?

Пусть болельщики не включили Марио Фернандеса в сборную — мы знаем, что он заслужил в ней место. Россиянин провел турнир лучше любых латералей сборной Бразилии, да и вообще всех фланговых защитников ЧМ.

Французы Павар и Люка Эрнандес были хороши, но не так, как Марио. Да, Фернандес не забил послематчевый пенальти с Хорватией — только вот без его мощных набегов на штрафную соперников, четкой игры в защите и гола тем же хорватам никакого четвертьфинала у России и не было бы.

Как и серии пенальти, которая почти вывела нас в ½ финала ЧМ. В общем, Марио в интервью пресс-службе ЦСКА вспомнил, как круто было выступать на чемпионате мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkOlJWHFc6j/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkOlJWHFc6j/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A DEUS TODA HONRA E GLÓRIA ?????????⚽️⚽️⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mario.fernandes02/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mario Figueira Fernandes</a> (@mario.fernandes02) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-20T01:20:23+00:00">19 Июн 2018 в 6:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все было великолепно, замечательно. Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.