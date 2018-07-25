Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018. В ней нет россиян
А вот Криштиану Роналду — есть.
А вот Криштиану Роналду — есть.
Символические сборные — главное развлечение для болельщиков и журналистов после любого крупного турнира. Их составляют, о них спорят, их хейтят, а иногда даже соглашаются с выбором. Сегодня мы узнали выбор болельщиков.
На официальном сайте ФИФА опубликована символическая команда ЧМ именно по мнению обычных поклонников футбола. Самым очевидным игроком в сборной оказался, что логично, лучший футболист ЧМ-2018 Лука Модрич. Он набрал почти 50 процентов голосов.
Больше всего в символической сборной футболистов сборной Бразилии — три, несмотря на то, что «селесао» выбыли из борьбы еще в четвертьфинале. Чемпион мира Франция и бронзовый призер Бельгия делегировали по два футболиста, а всего в команде сотрудники семи разных сборных.
Естественно, болельщики порой голосуют за любимых, а не лучших футболистов. Так попадание Криштиану Роналду в сборную выглядит категорически нелогичным — несмотря на
Тем не менее, Криштиану вошел в тройку лучших форвардов вместе с Харри Кейном и Килианом Мбаппе.
Тибо Куртуа (Бельгия, 19%)
Диего Годин (Уругвай, 25,8%)
Марсело (Бразилия, 18%)
Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%)
Рафаэль Варан (Франция, 31,5%)
Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%)
Кевин Де Брейне (Бельгия, 30,6%)
Лука Модрич (Хорватия, 49%)
Харри Кейн (Англия, 36,3%)
Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%)
Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).
Пусть болельщики не включили Марио Фернандеса в сборную — мы знаем, что он заслужил в ней место. Россиянин провел турнир лучше любых латералей сборной Бразилии, да и вообще всех фланговых защитников ЧМ.
Французы Павар и Люка Эрнандес были хороши, но не так, как Марио. Да, Фернандес не забил послематчевый пенальти с Хорватией — только вот без его мощных набегов на штрафную соперников, четкой игры в защите и гола тем же хорватам никакого четвертьфинала у России и не было бы.
Как и серии пенальти, которая почти вывела нас в ½ финала ЧМ. В общем, Марио в интервью
«Все было великолепно, замечательно. Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.
Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ. Переключаться, направлять всю свою энергетику на чемпионат страны. Мы прекрасно понимаем, что предстоящий сезон будет сверхсложным для нас.