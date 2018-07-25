Колобков: Минспорту предстоит огромная работа по внедрению концепции наследия ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Калининграде прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». На заседании обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия ЧМ.

«Концепция уже принята, скоро вы сможете с ней ознакомиться. Концепция концепцией, но нам предстоит огромная работа с каждым клубом, с каждым стадионом. Это только начало нашей работы по использованию наследия», — сказал Колобков.

«Сейчас с каждым регионом мы готовим бизнес-планы по использованию стадионов, развитию футбола», — добавил он.