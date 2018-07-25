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16:28 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Минспорту предстоит огромная работа по внедрению концепции наследия ЧМ-2018

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерству спорта РФ предстоит огромная работа по реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Калининграде прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». На заседании обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия ЧМ.

«Концепция уже принята, скоро вы сможете с ней ознакомиться. Концепция концепцией, но нам предстоит огромная работа с каждым клубом, с каждым стадионом. Это только начало нашей работы по использованию наследия», — сказал Колобков.

«Сейчас с каждым регионом мы готовим бизнес-планы по использованию стадионов, развитию футбола», — добавил он.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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