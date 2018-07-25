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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Тысячи болельщиков встретили тренера сборной Хорватии в его родном городе в Боснии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вернулся в родной город Ливно в Боснии и Герцеговине. На малой родине его приветствовали тысячи хорватских боснийцев.

Источник: РИА "Новости"
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51-летний Далич впервые в истории вывел Хорватию в финал чемпионата мира. В Ливно фанаты сборной встретили его файерами и салютом на местном стадионе.

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