Тысячи болельщиков встретили тренера сборной Хорватии в его родном городе в Боснии
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вернулся в родной город Ливно в Боснии и Герцеговине. На малой родине его приветствовали тысячи хорватских боснийцев.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вернулся в родной город Ливно в Боснии и Герцеговине. На малой родине его приветствовали тысячи хорватских боснийцев.
51-летний Далич впервые в истории вывел Хорватию в финал чемпионата мира. В Ливно фанаты сборной встретили его файерами и салютом на местном стадионе.